Par Richard Falk

[Note préliminaire : Ci-dessous, une lettre aux membres du Congrès avec un premier groupe de signataires ; beaucoup d’autres signatures ont été recueillies mais elles ne sont pas répertoriées ici. Si vous souhaitez ajouter la vôtre, veuillez envoyer votre nom et votre affiliation à Vida Samiian, vidasamiian@gmail.com qui a contribué à rédiger le texte original, et maintenant apporte son aide à l’initiative en matière de logistique. Si vous êtes d’accord avec l’argument, veuillez vous joindre à nous en ajoutant votre nom.]

Cette lettre a été rédigée avant les attaques de missiles iraniens contre deux bases militaires américaines en Irak et avant que Trump ne fasse sa déclaration officielle le lendemain, 8 janvier. Bien que sa déclaration puisse être comprise de plusieurs manières, et y voir y compris la suggestion que Trump avait l’intention de prendre du recul par rapport à une guerre dévastatrice. J’ai écouté Trump de mon propre point de vue et en essayant d’entendre ses propos comme si j’étais un Iranien vivant en Iran.

J’ai trouvé la déclaration belliqueuse, et formulée dans un langage impérialiste / hégémonique, écartant une suite diplomatique, et reprenant à la place une approche de « pression maximale » impliquant des menaces et une intensification des sanctions et d’autres mesures coercitives qui causeront des souffrances supplémentaires au peuple iranien.

Le seul élément d’espoir, peut-être, était la suggestion que Trump rechercherait une plus grande implication de l’OTAN associée à l’affirmation de l’indépendance énergétique américaine. Cela était peut-être aussi un prélude géopolitique au désengagement partiel des États-Unis de la région, mais il est plus probable que c’était un message aux pays européens indiquant qu’ils devraient assumer une plus grande part du fardeau économique du maintien des intérêts occidentaux dans la région car ils restent dépendants du Moyen-Orient pour la satisfaction de leurs besoins énergétiques, alors que ce n’est plus le cas des États-Unis .

En tout état de cause, les mesures prises par Trump seraient sans aucun doute considérées par les Iraniens comme provocatrices, inacceptables et agressives.

Parmi les aspects les plus détestables du discours de Trump, il y avait la condamnation de la tentative louable de Barack Obama de négocier un accord avec l’Iran sur son programme nucléaire visant à réduire les tensions et qui avait le soutien de la France, du Royaume-Uni, ainsi que de la Chine, de la Russie et de l’Allemagne. Dénigrer une avancée aussi importante pour un avenir meilleur dans la région, tout en perpétuant une approche belliciste souligne pourquoi il demeure si urgent pour le Congrès d’agir.

Voici la dernière mise à jour avec des signataires supplémentaires.

Lettre ouverte aux membres du Congrès américain

[1]

7 janvier 2020

L’assassinat du général en chef iranien, Qasem Soleimani, acte illégal de provocation, a déjà engendré une spirale d’évènements mortels. Il y a les plus grands risques de se retrouver pris dans l’escalade d’une guerre dévastatrice au Moyen-Orient aux graves conséquences pour les peuples d’Iran et d’Iraq et probablement pour toute la région. Une telle guerre aurait des effets désastreux pour ce pays, la région et le monde. Il est certain qu’elle compromettra encore plus la réputation des États-Unis, déjà perçus dans une grande partie du monde comme un acteur politique criminel et irresponsable dans la région, faisant un usage de la force militaire tel que des situations déjà difficiles sont devenues catastrophiques par la prise d’initiatives militaires, économiques et quasi diplomatiques présentées à tort comme « pression maximale. »

Il est impératif pour le bien-être de notre pays, et bien-sûr du monde, que le Congrès des États-Unis s’acquitte de sa plus solennelle responsabilité constitutionnelle, et impose des restrictions effectives aux actions guerrières de ce président mis en examen. C’est un moment où la politique partisane devrait être mise de côté, non seulement au nom des intérêts nationaux mais aussi pour le bien de l’humanité – il nous faut comprendre que ces actions unilatérales des États-Unis font courir un très grand risque au monde entier. C’est aussi le moment pour les Républicains comme pour les Démocrates de prendre fait et cause pour une politique étrangère saine, pour la diplomatie et la paix et non l’agression et la guerre, et de remplir leurs devoirs en tant que Membres du Congrès.

Le peuple iranien a enduré des décennies de guerre économique menée par les États-Unis et leurs alliés. Depuis la révolution de 1979 en Iran et la fin d’une relation mutuellement bénéfique entre les États-Unis et le dirigeant despote d’Iran, le Shah, les EU ont imposé de nombreuses sanctions à l’Iran, sous diverses formes, l’ont menacé de guerre et ont infligé bien des souffrances à son peuple. Ce qui est absolument nécessaire vis-à-vis de l’Iran, ce n’est pas d’avoir à nouveau recours à une diplomatie coercitive basée sur une intensification des menaces, des sanctions paralysantes, et d’actions militaires de représailles et contre représailles. Ce qu’il faut de toute urgence c’est de passer immédiatement à une diplomatie réparatrice basée sur un respect mutuel du droit intérieur et international, avec pour objectif la paix, la stabilité et la coopération.

D’après ce que nous savons maintenant le Général Soleimani n’était pas venu en Irak en catimini. Il y était venu à bord d’un avion de ligne, pour une mission diplomatique de rétablissement de la paix à l’invitation du gouvernement de Bagdad, et il devait rencontrer le Premier Ministre le lendemain dans le cadre d’un effort en cours visant à réduire les tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. En réaction à d’importantes violations de sa souveraineté, le parlement irakien a voté en faveur de l’expulsion des troupes états-uniennes du pays. Au lieu de ce qui semblait être une initiative régionale prometteuse, l’assassinat du Général Soleimani se traduit par une intensification du conflit, d’autres souffrances considérables, et la probabilité d’une dangereuse escalade.

Nous appelons le Congrès à agir de toute urgence pour enrayer ce glissement vers la guerre et le chaos régional.

Nous vous exhortons d’envisager imposer des restrictions inflexibles à l’autorité du président pour l’empêcher de faire à nouveau usage de la force internationale sans l’autorisation claire et précise du Congrès des États-Unis, qui lui-même devrait respecter les interdictions pertinentes du droit international et les dispositions et procédures de la Charte des Nations Unies

[1] Bien que les membres du Congrès américain représentent officiellement les citoyens des États-Unis, le rôle et les activités des États-Unis à l’échelle mondiale sont tels que les peuples du monde sont souvent directement touchés. En conséquence, les non-Américains ont un intérêt vital à ce que la politique étrangère américaine se conforme au droit international et à la Charte des Nations unies, et ils ont été invités à signer notre lettre ouverte et à s’associer à cet appel au Congrès.

* Richard Falk est professeur émérite, détenteur de la chaire Albert G Milbank de droit international à l’université de Princeton et chercheur à Orfalea Center of Global Studies. Il a aussi été rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme palestiniens. Pour consulter son blog.

07 janvier 2020 – Global justice in the 21st Century – Traduction: Chronique de Palestine – MJB