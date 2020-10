La résistance palestinienne dévoile une partie de son armement

Par Adnan Abu Amer

Le Hamas a de façon surprenante dévoilé certains secrets dans ses moyens de fournitures en armement à travers le Soudan, la Syrie, l’Iran et le Sinaï, ce qui amène à s’interroger sur les raisons d’une telle divulgation en ce moment même.

Alors que le Hamas tenait depuis des années à dissimuler par quels moyens il se fournissait en armes et matériel de combat depuis l’extérieur des territoires palestiniens, il a décidé de dévoiler, pour la toute première fois, certains de ces secrets.

L’émission « Ce qui est dissimulé est plus impressionnant » diffusée par la chaîne qatarie Al Jazeera le 13 septembre a présenté des images exclusives montrant des membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, recevant des missiles Fajr iraniens et des obus antichars Kornet. Le Hamas a déclaré que le mouvement recevait ces armes par terre et par mer, contournant les bases militaires, les patrouilles aériennes et maritimes, et il a révélé la fabrication de nouveaux missiles asemblés à partir de restes de missiles israéliens de la guerre de 2014 sur Gaza.

L’émission a été présentée par le journaliste palestinien Tamer al-Mashal et animée par Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et un certain nombre de dirigeants militaires du Hamas.

Pendant l’émission, Haniyeh a affirmé que les États-Unis avaient tenté d’ouvrir une communication en toute discrétion avec le Hamas, mais que le groupe avait refusé d’y répondre. Entre-temps, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions au Hamas et à Haniyeh, les prétendant en lien avec le « terrorisme ». L’ambassadeur itinérant des États-Unis, Nathan Sales, coordinateur du département d’État pour la lutte contre le terrorisme, a fustigé Haniyeh lors d’un point de presse le 17 septembre, en déclarant : « Notre position est très claire. Le Hamas est une organisation terroriste désignée. … Nous ne le considérons pas comme un acteur politique légitime. »

Rami Abu Zubaydah, un expert militaire palestinien et chercheur à l’Institut égyptien d’études, a déclaré à Al-Monitor : « La soudaine révélation du Hamas vise à prouver que le siège [israélien] de Gaza ne l’a pas empêché de développer son infrastructure militaire, étant donné les efforts acharnés qu’il déploie pour faire face aux plans israéliens visant à empêcher l’arrivée d’armes et de munitions et à fabriquer tous les composants de missiles disponibles localement. Ceci intervient au moment où la coopération arabo-israélienne s’est officiellement développé dans une tentative d’affaiblir l’axe de résistance dirigé par l’Iran et qui comprend la Syrie, Gaza et le Liban. Ces révélations interviennent également à la lumière des nouvelles alliances dans la région pour faire pression sur le Hamas ».

Les tentatives du Hamas pour acquérir des armes et des équipements se heurtent à de nombreux obstacles. Outre Israël, la frontière égyptienne avec Gaza connaît une accélération des événements depuis 2013. L’armée égyptienne a pris pour cible les tunnels frontaliers utilisés pour le transfert d’armes à l’intérieur de Gaza. De plus, des bassins en eau profonde ont été creusés du côté égyptien de la frontière de Gaza pour empêcher le creusement de ces tunnels et créer une zone tampon.

Des murs tampons ont également été construits le long de la frontière, et plus récemment, la base militaire Berenice a été établie [par l’Égypte] sur la côte sud de la mer Rouge en janvier 2020, avec un financement émirati, pour empêcher le Hamas de se fournir en armes.

Mahmoud Mardawi, membre du bureau des relations nationales du Hamas et ancien responsable des brigades Al-Qassam, a déclaré à Al-Monitor : « Le Hamas voulait faire la lumière sur les efforts [passés] de la Syrie, de l’Iran et du Soudan pour lui fournir des armes et des équipements. Cela explique, selon le Hamas, la conspiration contre le Soudan pour entraver son rôle au service de la cause palestinienne (en référence au coup d’État de 2019 contre l’ancien régime). La Syrie est déjà absente en raison de sa préoccupation pour sa guerre civile. En attendant, l’Iran continue de nous soutenir sans restrictions ni conditions », a-t-il ajouté.

Le Hamas entretenait des liens étroits avec l’ancien régime soudanais d’Omar al-Bachir. Le Soudan a contribué pendant des années à la contrebande d’armes vers la bande de Gaza via la péninsule du Sinaï en Égypte. C’est-à-dire, jusqu’au coup d’État contre Bashir, lorsque le Soudan a coupé les liens avec le mouvement palestinien. Pour sa part, la Syrie a longtemps soutenu le Hamas sur le plan militaire, avant que la guerre civile n’éclate.

Entre-temps, un marchand d’armes de Gaza a révélé à Al-Monitor, sous couvert d’anonymat, que « les factions militaires de Gaza, dirigées par le Hamas, possèdent des types distincts de missiles iraniens R-160 et Fajr-5 d’une portée de 100 kilomètres. Elles possèdent également des drones et des missiles antichars et des roquettes à lanceur d’épaule produits par la Russie. Elles prévoient également d’acquérir des missiles chinois C-704, des missiles antinavires d’une portée de 35 kilomètres et des systèmes de radar pour missiles guidés ».

La même source a ajouté : « Les armes nécessaires à Gaza sont les missiles Grad, le Katioucha amélioré d’une portée de 40 kilomètres, des charges antiblindées, des ceintures explosives, des grenades à main d’une portée de 150 mètres, des grenades propulsées par fusée et des mitrailleuses antiaériennes ».

Wassef Erekat, un ancien commandant d’unité d’artillerie de l’OLP, a déclaré à Al-Monitor : « La révélation du Hamas va alimenter davantage les préoccupations égyptiennes et amener l’Égypte à renforcer le siège de Gaza, même si les armes du mouvement sont fabriquées localement ou proviennent de recyclage et ont une durée de vie limitée. Ces armes ne répondent pas aux normes internationales de production d’armes, et un certain nombre de critères problématiques, tels que l’humidité, la température et la pression atmosphérique, peuvent les affecter ».

Le ministère israélien de la défense a publié plusieurs rapports sur des armes introduites en contrebande à Gaza dans des colis spéciaux livrés par des vedettes rapides depuis des ports égyptiens et libanais et laissés en mer Méditerranée, ou dans des barils jetés à une distance convenue à l’avance dans l’eau en fonction de mesures précises du mouvement de l’eau et des vents capables de les conduire jusqu’aux rives de Gaza. Il est très difficile d’arrêter de telles opérations car il est impossible de surveiller chaque centimètre de la côte pour essayer de trouver de si petits colis, selon le ministère de l’occupant.

Hussam al-Dajani, professeur de sciences politiques à l’université Al-Ummah de Gaza, a déclaré à Al-Monitor : « Le moment où le Hamas révèle ses secrets militaires n’est pas anodin, car il coïncide avec des événements importants. Le principal d’entre eux est la lutte régionale et internationale pour les gisements de gaz en Méditerranée orientale et la démonstration de la force navale dans la région. Deuxièmement, elle survient au moment où les factions palestiniennes se sont réunies à Beyrouth. Troisièmement, elle a coïncidé avec l’anniversaire de l’accord d’Oslo de 1993 et du retrait israélien de Gaza en 2005. Quatrièmement, elle a coïncidé avec la normalisation des relations de certains pays arabes avec Israël. »

Un responsable du Hamas a déclaré à Al-Monitor, sous couvert d’anonymat, « Il semble y avoir un lien entre la date des révélations du Hamas le 13 septembre et la signature des accords de paix entre Israël d’une part [et] les EAU et le Bahreïn d’autre part à Washington le 15 septembre. Le Hamas pourrait répondre à ces accords en montrant sa force militaire contre Israël, puisque le moment coïncide également avec le 15e anniversaire du retrait israélien de Gaza en 2005 – comme s’il s’agissait d’un message du Hamas selon lequel le retrait était le résultat de ses opérations militaires contre l’armée et les colons israéliens ».

Alors que le Hamas dévoilait ses secrets, les positions militaires du mouvement à travers la bande de Gaza étaient cachés de façon à éviter les frappes israéliennes. Le Hamas s’assurait également de dissimuler les camions transportant des armes et les ateliers de fabrication d’armes.

* Adnan Abu Amer dirige le département des sciences politiques et des médias de l’université Umma Open Education à Gaza, où il donne des cours sur l’histoire de la Cause palestinienne, la sécurité nationale et lsraël. Il est titulaire d’un doctorat en histoire politique de l’université de Damas et a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire contemporaine de la Cause palestinienne et du conflit israélo-arabe. Il travaille également comme chercheur et traducteur pour des centres de recherche arabes et occidentaux et écrit régulièrement pour des journaux et magazines arabes. Son compte Twitter.

24 septembre 2020 – Al-Monitor – Traduction : Chronique de Palestine