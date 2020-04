Bientôt un logiciel espion israélien dans tous nos téléphones portables ?

Par Ali Abunimah

L’UE et la pandémie ouvriront-elles la voie à une surveillance mondiale israélienne ?

La pandémie de coronavirus est une occasion inestimable pour les gouvernements et les entreprises d’espionnage d’étendre leur portée dans la vie des populations.

Les autorités de santé publique affirment qu’une recherche efficace des contacts sera cruciale pour mettre fin à de vastes blocages et circonscrire rapidement de nouvelles épidémies du virus, au moins jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé.

Cela signifie que les technologies de surveillance promettant d’identifier rapidement toute personne exposée au virus pourraient en effet trouver un marché mondial. Le danger est que ce type de surveillance intrusive devienne permanent.

Une entreprise qui cherche à tirer parti de cette opportunité est le célèbre groupe NSO d’Israël.

Il s’agit de la société qui produit des logiciels malveillants appelés Pegasus qui peuvent être insérés subrepticement sur le téléphone mobile d’une personne ciblée.

Ce logiciel peut ensuite être utilisé pour rediriger presque toutes les informations privées à ceux qui espionnent, y compris les enregistrements de conversations, les captures d’écran, les mots de passe, les messages électroniques et texto.

L’industrie technologique tant vantée d’Israël a des liens étroits avec l’appareil militaire et de renseignement du pays, qui utilise les Palestiniens sous occupation militaire comme des cobayes, mais récalcitrants, pour des systèmes qui sont ensuite commercialisés dans d’autres pays.

Il apparaît désormais que les gouvernements européens sont prêts à profiter des résultats de ce business abusif et oppressif sous prétexte de lutter contre la pandémie.

Le Pegasus de NSO Group, qui n’est vendu qu’aux gouvernements, a été utilisé dans des buts malveillants contre des journalistes et des militants des droits de l’homme dans des dizaines de pays. Les opérateurs suspectés sont le Maroc, le Mexique, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Kazakhstan.

Pegasus a également été utilisé dans le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien attiré dans le consulat d’Istanbul de son pays en 2018 et brutalement assassiné puis ensuite démembré.

Amnesty International, dont le personnel a été ciblé par des logiciels malveillants du groupe NSO, poursuit la société pour qu’elle cesse son rôle dans la surveillance abusive.

Facebook poursuit également NSO Group pour avoir prétendument compromis sa plate-forme de messagerie WhatsApp dans le but d’aider certains gouvernements à espionner quelque 1400 personnes sur quatre continents.

« Tentative cynique »

Aujourd’hui, les experts de la défense de la vie privée et des droits de l’homme s’inquiètent du fait que NSO Group soit à la pointe d’un projet de surveillance des coronavirus, parrainé par le gouvernement israélien et qui pourrait être adopté dans d’autres pays.

Le mois dernier, le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, s’est vanté que son ministère et l’armée israélienne avaient travaillé avec NSO Group pour développer un système permettant aux Israéliens d’évaluer la probabilité d’être infectés par le nouveau coronavirus.

Selon la publication commerciale israélienne Globes, « le système collectera des informations sur les Israéliens, les mettra à jour en temps réel et attribuera à chaque Israélien un ‘taux d’infection’ sur une échelle de 1 à 10. »

La revue Vice a étudié la technologie du groupe NSO.

La publication décrit le système mis au point par NSO Group, et un système similaire développé par la société italienne Cy4Gate, comme « essentiellement des outils de surveillance de masse qui aideraient les gouvernements et les autorités sanitaires à suivre les mouvements de chaque citoyen et avec qui ils entrent en contact. »

À cette fin, selon Vice, NSO Group a « adapté l’interface utilisateur et l’outil analytique qu’ils avaient déjà développé pour être utilisé aux côtés de son puissant logiciel malveillant connu sous le nom de Pegasus, qui peut pirater les téléphones mobiles et extraire des données comme des photos, des messages et des conversations. »

Le nouveau système, nommé Fleming, « permet aux analystes de suivre où vont les gens, qui ils rencontrent, pendant combien de temps et où. »

Les individus sont censés se voir attribuer des numéros d’identification aléatoires pour protéger leur vie privée, mais une source du groupe NSO a déclaré à Vice que le gouvernement peut anonymiser les informations « en cas de besoin ».

En fait, il s’agit d’un suivi en temps réel de chaque personne.

« Il s’agit d’une tentative extrêmement cynique d’une entreprise notoire de logiciels espions de se lancer dans la surveillance de masse », a déclaré à Vice John Scott-Railton, chercheur au Citizen Lab de l’Université de Toronto.

Citizen Lab a joué un rôle médico-légal crucial en révélant comment les logiciels espions du groupe NSO ont été mal utilisés dans le monde.

« Chaque citoyen du monde veut revenir à la normale dès que possible. La ruée vers l’or vers la technologie de surveillance pourrait facilement signifier qu’il existe une attente normale de confidentialité à laquelle nous aurons du mal à revenir », a ajouté Scott-Railton.

Comme le note Vice, les opérateurs de téléphonie mobile dans des pays comme l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France, la Belgique et le Royaume-Uni « partagent déjà les localisations des clients avec leurs gouvernements respectifs dans le but de suivre la propagation du virus ».

« Enthousiasme européen »

Bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun rapport selon quoi ces gouvernements utiliseraient les systèmes du groupe NSO, il y a des signes troublants que l’Union européenne et ses membres cherchent à adopter la technologie israélienne de surveillance de masse sous le couvert de lutte contre le COVID-19.

Lundi, l’ambassade des Pays-Bas à Tel Aviv a tweeté qu’elle « recherchait des entreprises néerlandaises qui souhaitent faire équipe avec un partenaire israélien pour postuler à un appel d’offres unique pour des solutions numériques intelligentes pour corona (application commerciale) par le ministère néerlandais de la Santé. »

Et Emanuele Giaufret, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tel Aviv, a publié un éditorial dans The Jerusalem Post vantant comment le bloc de 27 membres « exploite ses recherches scientifiques et technologiques pour lutter contre COVID-19 », un effort qui comprend des « projets de coopération avec Israël. »

Selon Giaufret, l’UE a affecté environ 150 millions de dollars à son programme scientifique Horizon 2020 « pour financer des équipes scientifiques à travers l’Europe ainsi que dans les pays partenaires, y compris Israël, pour aider à trouver rapidement un vaccin contre le COVID-19 ».

Il ajoute que l’objectif de l’initiative « est d’améliorer le diagnostic, la préparation, la gestion clinique et le traitement ».

Ces activités sont suffisamment vastes pour inclure le financement des projets de surveillance. Notons qu’Horizon 2020 a déjà été utilisé ces dernières années pour acheminer de l’argent vers Elbit Systems, entre autres entreprises de l’industrie de guerre israélienne.

Elbit, toujours réactif, se présente actuellement comme un fournisseur de technologie pour lutter contre la pandémie.

Le ministre israélien de la Défense, Bennett, a clairement fait savoir qu’il souhaitait exporter le système de surveillance des coronavirus du groupe NSO.

Et Sky News a rapporté plus tôt ce mois-ci que NSO Group avait « contacté un certain nombre de pays occidentaux pour leur présenter son logiciel de suivi des coronavirus ».

Testé sur les Palestiniens

Les traitements injustes et violents infligés par Israël à des Palestiniens, y compris à ses propres citoyens, pendant la pandémie ont reflété l’habituel schéma de racisme, de violence et de négligence de la part de l’État israélien.

Les travailleurs palestiniens de la Cisjordanie occupée n’ont d’autre choix que de travailler pour des employeurs israéliens s’ils veulent nourrir leur famille.

Pendant leur séjour en Israël, ils sont exposés au virus qu’ils risquent de ramener dans leurs propres communautés.

Mais le mépris systématique d’Israël pour la santé et la sécurité des Palestiniens ne l’a pas empêché de les forcer à être des sujets expérimentaux pour ses technologies de contrôle et de surveillance.

« Les Palestiniens cherchant à vérifier si leurs permis de séjour en Israël sont toujours valables ont été chargés par Israël de télécharger une application qui permet à l’armée d’accéder à leurs téléphones portables », a rapporté la semaine dernière le journal de Tel Aviv Haaretz.

« L’application permettrait à l’armée de suivre l’emplacement du téléphone portable des Palestiniens, ainsi que les notifications d’accès qu’ils reçoivent, les fichiers qu’ils téléchargent et enregistrent, et la caméra de l’appareil. »

Haaretz n’explique pas comment un tel accès intrusif a quelque chose à voir avec la lutte contre le virus, ni ne précise qui a créé cette application particulière.

Mais les médias israéliens ont confirmé que l’unité 8200 de l’armée israélienne en matière de cyberguerre est impliquée dans le projet de suivi des coronavirus du groupe NSO.

En 2014, des vétérans de l’unité 8200 ont révélé que « la population palestinienne sous domination militaire est complètement exposée à l’espionnage et à la surveillance par les services de renseignements israéliens ».

Les agents israéliens ont avoué que les informations qu’ils avaient aidées à collecter et à stocker « faisaient du tort à des innocents ».

« Il est utilisé pour la persécution politique et pour créer des divisions au sein de la société palestinienne en recrutant des collaborateurs et en poussant des parties de la société palestinienne contre elle-même », ont-ils ajouté.

Maintenant, le reste du monde peut bénéficier du traitement infligé aux Palestiniens.

« Ce qui se passe en Palestine ne reste pas en Palestine », note le site de surveillance Who Profits sur une nouvelle page Web consacrée au suivi de l’évolution de la crise du COVID-19 dans le contexte de l’occupation israélienne.

« L’une des principales raisons pour lesquelles Israël cherche continuellement à diversifier son portefeuille d’outils de répression est qu’il peut plus tard les tourner vers l’extérieur pour des bénéfices économiques et des gains politiques. »

La pandémie de coronavirus est l’occasion idéale pour Israël de commercialiser son espionnage de cette manière.

Et tout indique que l’Union européenne – conformément à son record ininterrompu de complicité – est prête à aider Israël à étendre sa surveillance à pratiquement n’importe qui sur la planète.

