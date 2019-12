Pour la résistance palestinienne, la Malaisie devient la porte du continent asiatique

– Le député égyptien Samir Ghattas, proche des services de renseignement égyptiens et du président palestinien Mahmoud Abbas et très critique à l’égard du Hamas, a déclaré le 9 décembre que l’Égypte avait autorisé le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh à visiter la Russie, la Malaisie, le Qatar et la Turquie, mais pas l’Iran.

Il s’agit de la première tournée de Haniyeh depuis qu’il a été élu président du mouvement en mai 2017.

Il a décrit la visite de Haniyeh en Malaisie comme étant d’une importance capitale car certains dirigeants du Hamas devraient migrer du Qatar vers Kuala Lumpur.

Talal Sharif, analyste palestinien du site Amad et partisan de l’ex-leader du Fatah Mohammed Dahlan, proche des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, a déclaré le 11 décembre que toute réconciliation entre l’Arabie saoudite et le Qatar pourrait imposer que Doha cesse de soutenir le Hamas.

Depuis le début du mois de décembre, des signes de réconciliation entre l’Arabie saoudite et le Qatar sont apparus, à la suite de la rupture des relations en juin 2017. Parmi les conditions d’une telle réconciliation, le Qatar devrait être invité à cesser d’abriter les dirigeants des Frères musulmans ainsi que le Hamas, puisque le mouvement est considéré comme affilié au groupe islamique.

Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré le 6 décembre lors des Dialogues méditerranéens à Rome que le Qatar ne soutenait pas l’islam politique ou les Frères musulmans; il soutient plutôt le peuple et non les partis politiques.

Le 13 juin 2017, l’ancien brigadier saoudien du renseignement saoudien Anwar Ashqi a déclaré à Shorouk News que les conditions de toute réconciliation dans le Golfe comprennent l’expulsion des dirigeants des Frères musulmans de Doha ainsi que des dirigeants du mouvement palestinien Hamas, soulignant que ce mouvement devrait couper ses relations avec l’Iran.

Le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a également demandé au Qatar, au cours de cette même période, de suspendre son soutien au Hamas.

Parallèlement, les relations entre le Hamas et l’Arabie saoudite sont tendues, d’autant plus que plus de 60 partisans du mouvement Hamas ont été arrêtés à Riyad depuis avril.

Mahmoud Mardawi, membre du Bureau des Relations nationales du Hamas, a déclaré à Al-Monitor: « Nous nous félicitons de toute réconciliation dans le Golfe. Nous ne pensons cependant pas que cela se fera à nos dépens. Les dirigeants du Hamas cherchent toujours à être géographiquement proches de la frontière palestinienne, et le mouvement souhaite renforcer ses relations avec les pays voisins. Mais cela ne devrait pas se faire aux dépens des pays arabes, islamiques et amis. »

« Il appartient au Hamas de déterminer dans quel pays il serait basé ou présent sans aucune pression régionale ou internationale », a-t-il ajouté.

Le Hamas et le Qatar ont des liens étroits, peut-être les plus forts dans les pays arabes, compte tenu de la variété de leurs contacts, de leur généreux soutien qatarien à la bande de Gaza et des relations personnelles solides entre l’émir cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et la direction du Hamas.

Al-Monitor a appris de sources médiatiques à Doha que le Qatar se félicitait du séjour de plusieurs mois de Haniyeh au Qatar et que celui-ci avait déclaré que cela faciliterait les besoins logistiques.

En 2015, sous la pression d’Israël et des États-Unis, le Qatar a demandé que le membre du bureau politique du Hamas Saleh al-Arouri et six autres membres du mouvement quittent son territoire; ils ont été répartis au Liban, en Malaisie et en Turquie en raison de leur rôle dans les opérations armées contre Israël. Cela n’a cependant pas nui aux liens du mouvement avec Doha.

Muhamad Shtiwi, professeur de médias politiques à l’Université technique palestinienne de Kadoorei en Cisjordanie et diplômé de l’Université des sciences islamiques de Malaisie, a déclaré à Al-Monitor: « Le Qatar ne sacrifiera pas sa relation avec le Hamas car il perdrait son influence sur le mouvement. Mais certains des dirigeants du Hamas au Qatar pourraient être déplacés et transférés dans d’autres pays, mais pas nécessairement tous en Malaisie. Le Hamas y est déjà fortement présent, avec des membres et des dirigeants importants qui y sont très bien accueillis. »

Les relations entre le Hamas et la Malaisie sont au meilleur niveau et se sont renforcées depuis le retour au pouvoir du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad en 2018. Le mouvement entretient également des liens étroits avec le People’s Justice Party dirigé par Anwar Ibrahim, qui prendra bientôt au gouvernement », a ajouté Shtiwi.

Khalil al-Hayya, membre du bureau politique du Hamas, a annoncé le 11 décembre la participation du mouvement avec une délégation de haut niveau au sommet islamique de Kuala Lumpur 2019, du 18 au 21 décembre.

Une délégation de dirigeants du Hamas participe au Sommet islamique de Kuala Lumpur. La délégation est dirigée par son membre du bureau politique Mousa Abu Marzouk et comprend un certain nombre de membres de son bureau politique tels que Izzat al-Rishq, Husam Badran et Khalil al-Hayya, ainsi que l’ancien responsable de son bureau politique, Khaled Meshaal. Ceci pendant que Haniyeh séjourne au Qatar.

La Malaisie, la Turquie, le Qatar, le Pakistan et l’Indonésie ont été invités au sommet, qui a été dénoncé par l’Arabie saoudite et l’Égypte.

Riyad et Le Caire craignent que ce sommet ne conduise à la formation éventuelle d’une nouvelle alliance, qui se substituerait à l’Organisation de la Conférence islamique – la porte d’entrée de l’Arabie saoudite pour diriger le monde islamique.

Muslim Imran, responsable de l’Organisation culturelle palestinienne de Malaisie, a déclaré à Al-Monitor: « Le soutien de la Malaisie aux Palestiniens se situe aux niveaux politique et diplomatique. La Malaisie soutient les efforts de l’Autorité palestinienne. Elle a annoncé en octobre l’ouverture d’une ambassade pour la Palestine basée en Jordanie. Sans parler de l’aide humanitaire fournie par les organisations d’aide du pays telles que les organisations Aman Palestine et Aqsa Sharif. »

« La Malaisie a également offert des bourses aux étudiants palestiniens pour qu’ils fréquentent les universités malaisiennes, et elle entretient de bonnes relations avec les factions palestiniennes, notamment le Hamas dans ses confrontations avec Israël », a-t-il ajouté.

La Malaisie a vu une série de visites de délégations de haut rang du Hamas, dont la dernière était la visite de l’ancien responsable Khaled Meshaal en mai.

Haniyeh a appelé le Premier ministre malaisien Mohamad en janvier dernier. En juillet 2017, une délégation du Hamas dirigée par l’ancien haut représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdan, a conclu une série de réunions avec des représentants du gouvernement malais. De plus, en décembre 2016, le Hamas a participé à la conférence annuelle du parti de l’Organisation nationale malaisienne unie.

Meshaal s’est rendu à Kuala Lumpur en décembre 2015; avant cela, il était à la tête d’une délégation du Hamas qui s’est rendue dans le pays pour la première fois en décembre 2013.

Lors de toutes ses visites, le Hamas a salué le soutien de la Malaisie à la Palestine.

Les liens croissants du Hamas avec la Malaisie se font au prix de relations tendues de ce dernier avec Israël, qui interdisent aux diplomates malaisiens visitant les territoires palestiniens le 3 décembre de passer par Israël.

Cette décision fait suite à la déclaration du Premier ministre Mohamad en janvier dernier selon laquelle il interdirait aux nageurs israéliens d’entrer dans son pays pour participer aux Championnats du monde de para-natation.

En avril 2018, Fadi al-Batash, un membre du Hamas, a été assassiné à Kuala Lumpur. Israël a été pointé du doigt, et n’a ni nié ni confirmé sa responsabilité.

Sharif Abu Shammala, chef de la Fondation al-Quds Malaysia, a déclaré à Al-Monitor: « Le plus grand soutien malaisien au Hamas est de maintenir la question palestinienne dans le discours officiel du pays et d’encourager ses organisations caritatives à jouer un rôle humanitaire à Gaza pour y alléger les dures conditions de vie et continuer à autoriser les Palestiniens à y entrer {dans le pays] sans visa. Les Palestiniens constituent la plus grande communauté arabe de Malaisie. »

« Le soutien et l’appréciation officiels et populaires à l’égard du Hamas en Malaisie servent de débouché au mouvement en Asie du Sud-Est et contribuent à renforcer ses relations avec les pays voisins de la Malaisie », a-t-il ajouté.

Il est vrai que les positions de la Malaisie sont en harmonie avec celles du Qatar, de la Turquie et de l’Iran, qui ont des liens étroits avec le Hamas, mais Kuala Lumpur reste aux yeux de l’Égypte, d’Israël et de l’Arabie saoudite moins néfaste que Téhéran, qui cherche à renforcer encore plus ses relations avec le Hamas.

* Adnan Abu Amer est doyen de la Faculté des Arts et responsable de la Section Presse et Information à Al Oumma Open University Education, ainsi que Professeur spécialisé en Histoire de la question palestinienne, sécurité nationale, sciences politiques et civilisation islamique. Il a publié un certain nombre d’ouvrages et d’articles sur l’histoire contemporaine de la Palestine.

Articles du même auteur.

20 décembre 2019 – Al-Monitor – Traduction : Chronique de Palestine