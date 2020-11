Perversion et sadisme : l’emprisonnement du Pr. Imad Barghouti renouvelé au dernier moment

Par Scientists for Palestine

Quelques heures avant la libération prévue du professeur Imad Barghouthi, un astrophysicien palestinien, le dimanche 8 novembre, le commandant militaire de Cisjordanie a émis un nouvel ordre de détention administrative prolongeant de trois mois et trois semaines supplémentaires son emprisonnement, qui dure depuis le 16 juillet 2020.

La justification de cette décision par l’armée israélienne fait référence à des « dossiers secrets » en possession des forces israéliennes d’occupation, auxquels ni le professeur Barghouthi ni son avocat n’ont eu accès.

Le professeur Bargouthi continue d’être détenu, en violation du droit international, et tenu à l’écart de sa famille, de ses étudiants et de ses collègues.

Plus d’un millier d’universitaires dans le monde entier ont pris position en exigeant la libération de l’astrophysicien palestinien depuis son arrestation illégale au début de l’année et quelques semaines seulement avant le début prévu du semestre d’automne en Palestine.

La détention administrative – une procédure employée par les autorités israéliennes pour emprisonner indéfiniment sans procès et sans inculpation et utilisée couramment contre les Palestiniens – a été condamnée par les Nations Unies et constitue une violation directe de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La détention du professeur Bargouthi a été prétendument justifiée par son activité dans les médias sociaux, mais à plusieurs reprises, les juges chargés de son cas se sont prononcés en faveur de sa libération.

Cependant, suite à une mise en accusation par un tribunal militaire israélien, le juge a décidé de le libérer sous caution le 2 septembre. Quelques heures avant sa libération, le commandant militaire israélien de Cisjordanie a ordonné une prolongation de la détention d’Imad jusqu’au 15 novembre, en contradiction avec la décision du juge.

Une fois de plus, le juge a décidé de le libérer le 8 novembre, ce qui a été communiqué à sa famille comme étant définitif. Une fois de plus, le commandant militaire israélien a contredit la décision du juge.

« Scientifiques pour la Palestine » condamne fermement cette détention illégale d’un de nos collègues palestiniens. La situation du professeur Bargouthi n’est pas rare et de nombreux Palestiniens scientifiques, étudiants et autres en sont les victimes. Mais avec le cas du professeur Imad Barghouthi, nous espérons trouver un moyen d’attirer l’attention du monde sur la situation de tant d’autres personnes.

Tant que ce système cruel et illégal perdurera, les espoirs des scientifiques palestiniens (jeunes et moins jeunes) de devenir des membres engagés de la communauté scientifique internationale seront toujours loin de devenir réalité !

Nos pensées vont à Imad, à sa famille et à tant d’autres Palestiniens dans des situations similaires. Veuillez signer notre pétition si vous ne l’avez pas encore fait.

8 novembre 2020 – Scientists for Palestine – Traduction : Chronique de Palestine