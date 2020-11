Des Palestiniens et des Israéliens lancent un appel pour un État unique et démocratique

– Note de la rédaction : La déclaration ci-dessous a été publiée par la One Democratic State Campaign (ODSC) « Campagne pour un Seul État Démocratique » le 15 novembre , 2020. L’ODSC est l’une des plus grandes initiatives de Palestiniens et Israéliens qui défendent la solution à un seul état pour remplacer l’occupation militaire israélienne et l’apartheid en Palestine.

(15 novembre 2020) La One Democratic State Campaign (ODSC) menée par des Palestiniens de toutes les principales communautés (celles de la Palestine de 48, de Cisjordanie, et de la Bande de Gaza, des camps de réfugiés et de la diaspora ou exilés), avec leurs partenaires cruciaux juifs israéliens, ont lancé un appel pour la constitution d’un seul état démocratique incluant tous ceux qui vivent entre le fleuve et la mer, y compris les réfugiés palestiniens qui choisissent de rentrer dans leur patrie.

Au cours des trois dernières années, l’ODSC, fondée à Haïfa mais entretenant des relations de travail avec l’ensemble de la communauté palestinienne du monde entier, a formulé un programme en 10 points exposant la vision et le cadre d’une démocratie partagée dans laquelle tous les habitants de la Palestine historique jouiraient d’une citoyenneté commune et de l’égalité devant la loi dans une nouvelle communauté politique pluraliste.

Après des décennies de lutte palestinienne contre la colonisation sioniste, sa justice a été reconnue par la communauté internationale, après des décennies de poursuite de la chimère de la « solution à deux états », et après des décennies d’affirmation des droits des Palestiniens sans expression politique viable, le temps d’une campagne de décolonisation et de libération est venu, et il y a urgence.

Chaque jour le gouvernement israélien, avec l’aide de la communauté internationale, impose des « faits sur le terrain » draconiens et irréversibles, enfermant la majorité de la population du pays, les Palestiniens, dans de minuscules enclaves appauvries, tout en perpétuant l’exil de la moitié de la population palestinienne.

Un état démocratique en Palestine historique n’a rien d’une utopie si nous nous organisons autour d’un programme politique juste, organisons, élaborons des stratégies et mobilisons efficacement nos forces, populaires à l’échelle du globe, la société civile internationale -vous. Nous vous lançons un appel pour que vous rejoignez notre One Democratic State Campaign et nous aidiez à en faire un mouvement de libération réellement anticolonial.

Pour de plus amples informations supplémentaires, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : contact@onestatecampaign.org. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour étoffer notre programme.

Nous sommes bien conscients que nous ne serons pas tous d’accord sur toutes les questions, mais notre tâche en ce moment historique est claire : armés d’un programme clair et convaincant, il nous faut entrer pleinement dans l’arène politique. Nous lançons un appel à l’ensemble de la communauté internationale, et en particulier à la société civile, pour qu’elle soutienne notre Appel pour un état démocratique en Palestine historique. Le moment est venu.

C’est dans cet esprit de solidarité, dans le cadre d’un processus de libération, que nous nous tournons vers vous et vous invitons à nous rejoindre, en commençant par signer notre programme. La lutte continue.

Solidairement

Awad Abdel Fattah, Galilee

Nadia Naser Najab, Ramallah, UK

Livnat Konopni, Tel Aviv

Haidar Eid, Gaza

Jeff Halper, Jerusalem

Leila Farsakh, USA

Diana Buttu, Haifa, Canada

Samah Sabawi, Australia

Mohamed Kabha, Galilee

Mohammad Al Helu, Ramallah

Rula Hurdal, Galilee

Jonathan Cook, Nazareth

Ilan Pappe, Haifa

Sami Miaari, Sakhnin

Saleh Hijazi, Ramallah

Nur Masalha, UK

Ramzy Baroud, USA

Jowan Safadi, Haifa

Rafah Anabtawi, Shefa-ʻAmr

Hamada Jaber, Ramallah

Naji al-Khatib, France

Sari Bashi, Ramallah

Bassem Tamimi, Nabi Salah

Johnny Mansour, Haifa

Jamil Hilal, Ramallah

Susan Abulhawa, USA

Haim Bresheeth, UK

Areen Hawari, Nazareth

Abdallah Grifat, Galilee, South Africa

Amir Kaadan, Galilee

Munir Nuseibah, Jerusalem

Ronnen Ben-Arie, Haifa

Eitan Bronstein, Brussels

Umar al-Ghubari, Triangle

Raja Deeb, Yarmouk Camp, Netherlands

Bilal Yousef, Galilee

Areej Sabbagh, Nazareth

Yoav Haifawi, Haifa

Mohamed Noman, Jordan

Mazin Qumsiyeh, Bethlehem

Majd Nasrallah, Triangle

Wehbi Badarni, Nazareth

Ghada Karmi, UK

Bana Shaghri, Kufr Yaseef

Miko Peled, USA

George Bisharat, USA

Issa Debi, Haifa, Switzerland

Ramez Eid, Eilabun

Radi Jarai, Ramallah

Hatem Kanaaneh, ‘Arrabat al-Battuf

Nidal Rafa, Haifa

Issam Odwan, Gaza

Asaad Abu Sharkh, Gaza, Ireland

Shir Hever, Germany

24 novembre 2020 – The Palestine Chronicle – Traduction: Chronique de Palestine – MJB