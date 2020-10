Covid-19 : quelles leçons pour les dirigeants palestiniens ?

Par Fadi Quran, Tahani Mustafa

L’Autorité palestinienne (AP) a été louée pour sa gestion de la première vague de COVID-19 qui a balayé le territoire palestinien occupé (TPO) au printemps 2020.

Néanmoins, si bon nombre des défis auxquels l’AP a été confrontée étaient dus aux attaques israéliennes continues contre les conditions de vie, les terres et les droits des Palestiniens, d’autres peuvent être attribués à des décennies de mauvaise gestion et de mauvaise utilisation des ressources au niveau national ainsi qu’à un autoritarisme croissant. [1]

Avec la deuxième vague Covid-19 à plein régime, la crise économique à la porte et la menace imminente d’une nouvelle annexion israélienne, comment l’AP – et les Palestiniens – vont-ils pouvoir faire face ? Les analystes politiques d’Al-Shabaka, Fadi Quran et Tahani Mustafa, analysent la réponse actuelle de l’AP avec en toile de fond les implications durables des politiques problématiques du passé.

Une réponse initiale forte

L’AP a adopté une réponse rapide et radicale après l’apparition des premiers cas de Covid-19 à Bethléem le 5 mars. En quelques heures, le Premier ministre Mohammad Shtayyeh a déclaré l’état d’urgence, en fermant tous les espaces publics et en imposant des restrictions de voyage à l’entrée et à la sortie de Bethléem. L’Autorité palestinienne a rapidement imposé un couvre-feu plus strict, cette fois sur l’ensemble de la Cisjordanie sous son autorité, et a fait appliquer un ordre de confinement général pendant 14 jours.

L’Autorité palestinienne a défini et mis en œuvre sa réponse sur la base d’un ensemble largement partagé de mesures clés dans la gestion d’une épidémie. Des points de référence ont été fixés en fonction des taux d’infection et d’acceptation sociale. Les décisions impopulaires ont été bien expliquées par des mesures efficaces et claires en matière de risque et d’engagement de la communauté.

Ces mesures comprenaient, entre autres, la diffusion de matériel en langue arabe sur la sensibilisation à l’hygiène et aux mesures préventives liées à la pandémie. Le ministère palestinien de la santé a diffusé des conseils en collaboration avec ses partenaires de l’OMS et de l’UNICEF, et avec le soutien d’un groupe de travail privé composé de la Banque de Palestine et de l’Agence palestinienne de coopération internationale.

Ces conseils comprenaient une série d’informations sur la façon de se placer en quarantaine à domicile et de porter des masques, ainsi que sur ce qu’il fallait faire et ne pas faire dans le cadre du Covid-19. Ils comprenaient également des conseils pour les femmes enceintes et les mères allaitantes ainsi, que pour faire face à la violence sexiste.

Des messages d’intérêt public ont été diffusés par le biais de panneaux d’affichage, de la télévision et de la radio palestiniennes, et de SMS par les fournisseurs de réseaux mobiles.

En même temps, le ministère de l’éducation et l’UNRWA ont mis en place leur propre campagne, en fournissant des conseils aux parents et aux personnes s’occupant d’enfants sur pendant la quarantaine. Divers organes gouvernementaux de coordination ad hoc ont été mis en place, notamment le Comité national d’urgence composé de représentants du bureau du Premier ministre, du ministère de la santé et des différentes branches de la sécurité.

Même les localités palestiniennes désignées comme zones B ont fait l’objet de bouclages stricts et de couvre-feux. [2] Des comités locaux d’urgence civique ont été mis en place dans l’ensemble des territoires palestiniens.

Comme Israël empêche l’AP d’opérer en dehors de la zone A, des groupes locaux, dont beaucoup de militants du Fatah proches de l’AP, ont mis en place des points de contrôle et des comités d’urgence dans ces villages. Le soutien de l’AP a été fourni sous forme de conseils techniques et de ressources. Bien que les protocoles de décision aient été établis depuis le sommet, leur mise en œuvre était une prérogative de chaque gouverneur de district. [3]

Les Palestiniens notent, souvent avec une forte ironie, que leur familiarisation avec les couvre-feux et les restrictions de mouvement après des décennies d’occupation israélienne les avait préparés à un tel moment « historique ». En effet, la société palestinienne s’est immédiatement et efficacement conformée aux ordres de confinement, ce qui a permis de réduire considérablement la propagation initiale du virus. Selon les chiffres officiels, la première vague a produits 1588 cas confirmés de contamination et trois décès, contre plus de 22 000 cas et plus de 309 décès enregistrés en Israël pendant la même période.

Il est à noter que les forces de sécurité de l’AP avaient demandé – et obtenu – en mars 2019 une assistance internationale pour un exercice de simulation visant à gérer le potentiel de crise de santé publique en cas d’épidémie telle que le MERS (Middle East Respiratory Syndrome). [4] Au cours de l’atelier, qui a réuni des représentants des différentes branches du secteur de la sécurité, des problèmes potentiels ont été anticipés et des suggestions ont été faites pour la création d’organismes inter-agences.

Ainsi, la réponse initiale de la Palestine a été relativement bien préparée et efficace, en particulier dans le contexte d’une réponse mondiale chaotique et désorganisée au Covid-19. La gouvernance en temps de crise exige de prendre des décisions rapides et précises, et c’est là que l’AP s’est révélée capable au départ. En effet, la réponse de l’AP a été saluée par les Palestiniens ainsi que par leurs donateurs internationaux.