Dans un contexte aussi vindicatif, qu’éprouvent les Français musulmans ?

Al Jazeera s’est entretenu avec des Français musulmans à Paris alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour réglementer les espaces et groupes communautaires.

La communauté musulmane de France, qui compte 5,7 millions de personnes et est la plus importante d’Europe, est sous les feux des projecteurs.

Après deux attentats en octobre, le président Macron a annoncé une vague de répressive contre les « islamistes radicaux », qui a conduit à la fermeture de plusieurs mosquées, associations musulmanes et écoles.

Mercredi, des détails ont été communiqués sur un projet de loi qui, selon Macron, vise à s’attaquer à ce qu’il appelle le « séparatisme islamiste ».

Et en toile de fond, les débats sur le hijab et le droit d’offenser et de blasphémer, avec en toile de fond les nouvelles polémiques sur les caricatures du prophète Mohammad popularisées par Charlie Hebdo.

Mais les critiques mettent en garde contre les initiatives du gouvernement – qui ont également vu le CCIF, une organisation française de défense des droits civils qui répertorie et dénonce les crimes haineux contre les musulmans, soupçonnée de « radicalisme » et fermée – s’ajouter les unes aux autres dans un climat d’islamophobie.

Selon eux, les mesures de Macron sont allées trop loin, en pénalisant tous les musulmans – au lieu de viser les personnes qui menacent la sécurité publique.

Le projet de loi contre le « séparatisme » comprend des dispositions visant à contrôler étroitement l’enseignement à domicile, à renforcer les pouvoirs de fermeture des mosquées qui encouragent l’ « extrémisme », à interdire les certificats de virginité et à exiger des associations qu’elles prêtent serment d’allégeance aux « principes républicains » français pour recevoir des subventions du gouvernement.

Il interdira également aux employés fournissant un service public tel que le transport – même s’ils ne sont pas directement employés par le gouvernement – de porter des symboles religieux manifestes. En vertu des lois actuelles, il est déjà interdit aux travailleurs du secteur public de porter des vêtements ou des symboles religieux.

Al Jazeera s’est entretenu avec des musulmans français à Paris sur leurs sentiments.

Fatoumata Diaby, 53 ans, vendeuse de tissus : « Je suis française et je suis musulmane. Mais j’ai l’impression maintenant que je dois choisir entre les deux »

C’est vrai que je ne me mélange pas beaucoup avec les Français blancs. Je suis heureuse de vivre dans ma communauté, je travaille dur et je paie mes impôts. Je ne cause pas de troubles. Pourquoi cela devrait-il être un problème ? À vrai dire, je ne pense pas qu’ils voudraient me voir dans les quartiers riches de Paris, de toute façon.

C’est la même chose avec Macron. N’oublions pas qu’il était banquier. Il veut préserver l’élite riche. Ils veulent nous laisser à la périphérie et nous oublier – mais ensuite ils semblent surpris quand il y a des problèmes avec la société.

D’une certaine manière, la France est un pays incroyable qui m’a beaucoup apporté. Mais je pense qu’à d’autres égards, ce pays a régressé. La liberté d’expression doit être protégée, mais devons-nous défendre le droit de répandre la haine ? Je suis Française et je suis musulmane. Mais j’ai l’impression maintenant que je dois choisir entre les deux.

Rayan Khelifi, 21 ans, serveur : « Il y a de meilleures commodités pour nous maintenant, même si ce n’est pas au même niveau que certaines autres religions »

Pour moi, d’une certaine manière, je pense que la nouvelle génération est dans une meilleure situation qu’avant. Quand mon père était un jeune garçon qui grandissait ici, c’était terrible. Les gens ne cachaient pas leur racisme parce que strictement rien ne les y obligeait. Avant, il n’y avait presque pas de mosquées où l’on pouvait aller prier et il n’y avait pas d’alimentation halal au supermarché. Aujourd’hui, il y a de meilleures commodités pour nous, même si ce n’est pas au même niveau que certaines autres religions.

En ce sens, c’est plus facile et je suis heureux ici. Là où je vis, il y a une grande variété de communautés – Africains, Juifs, Musulmans, Chinois – qui vivent toutes ensemble sans problèmes. Nous nous mélangeons les uns avec les autres. Dans mon restaurant, tous les produits sont halal, mais nous avons des clients juifs qui viennent ici parce qu’ils aiment notre cuisine.

Cela dit, il y a encore beaucoup de problèmes. C’est surtout au niveau politique que cette haine s’installe. C’est de là que viennent les problèmes. C’est vrai qu’il y a encore du racisme dans la société française. Mais j’essaie d’ignorer les petits détails parce que si vous faites attention aux petits détails, vous trouverez toujours du racisme.

Aude Fa, 43 ans, dans la promotion de l’alimentation biologique : « Ils disent que seuls les musulmans peuvent être des terroristes »



Je me suis convertie à l’Islam il y a cinq ans et j’ai tout de suite remarqué la différence dans la façon dont les gens me regardent. A l’intérieur, je n’ai pas changé en tant que personne. Je me considère comme zen. Mais parce que j’ai commencé à porter le hijab, parce que mon apparence a changé, les gens me regardent différemment, même si ce n’est pas forcément de la haine.

J’ai toujours trouvé que la société critiquait mon apparence. Avant de me convertir, je m’habillais de manière très féminine, en portant parfois des robes et des jupes. Ensuite, on m’a dit que je ne devais pas m’habiller de cette façon – maintenant, à cause de mon hijab, certains disent que je ne devrais pas le porter.

Mais je suis fière d’être une Française musulmane.

Cette guerre menée contre le séparatisme vise clairement les musulmans, même si elle ne nous nomme pas dans la loi. Mais il semble qu’ils disent que seuls les musulmans peuvent être des terroristes. Je ne veux pas minimiser l’importance de la question, mais certains prêtres ont été pédophiles – mais nous ne dirons jamais qu’ils le sont tous.

Il y a une stigmatisation. Si la France veut défendre les religions, pourquoi ne fait-elle rien pour les Ouïgours en Chine, les problèmes en Birmanie et en Chine ?

Lyess Chacal, 49 ans, écrivain : « La situation dépasse mon pire cauchemar »

J’ai grandi en France et j’ai été scolarisé parmi l’élite ici. Je suis un musulman modeste. Je suis très reconnaissant de la laïcité, car elle m’a permis de pratiquer ma religion mieux que je n’aurais pu le faire dans certains pays musulmans comme la Tunisie. Je comprends que nous devons nous adapter. Par exemple, quand j’allais à l’école, il n’y avait pas de viande halal en option. Je n’ai pas exigé que le cuisinier commence à la servir pour moi. Je ne mangeais tout simplement pas de viande. Ce n’était pas un problème pour moi.

Peut-être parce que nous sommes si nombreux ici maintenant, les musulmans sont devenus un problème. Cela dérange certaines personnes. Tout comme il y a une religion radicale, à mon avis, il y a une laïcité radicale. C’est scandaleux ce qui se passe au sujet du séparatisme. Je me sens très mal à l’aise par rapport à ce qui se passe en France maintenant.

Bien sûr, il y a beaucoup de questions en jeu ici : la crise des réfugiés, la mondialisation et la relation complexe de la France avec les anciennes colonies.

Mais je n’aurais jamais imaginé une telle période quand j’étais jeune. La situation dépasse mon pire cauchemar. Nous nous dirigeons vers un désastre. Il me semble que le gouvernement ne pense pas du tout à quoi ces décisions nous mèneront, il ne regarde pas vers l’avenir.

Meryeme Anfousse, 24 ans, architecte : « Il y a eu des incidents dans les transports publics parce que je porte un hijab »

J’ai très rarement eu des problèmes ici à cause de ma religion. Il y a eu des incidents dans les transports publics parce que je porte un hijab, mais cela peut arriver et arrive dans n’importe quelle ville du monde et je ne pense pas que ce soit pire à Paris. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c’est acceptable quand cela se produit.

Mais d’après mon expérience, ce n’est pas pire en France.

Je pense que beaucoup de problèmes actuels en France sont causés par une partie des médias. Je pense que cela ne donne pas une réelle perception de l’Islam.

Presque tous les musulmans sont des gens très accueillants et gentils. Nos croyances reposent sur une base spirituelle sérieuse. Les musulmans en France travaillent et contribuent à l’économie, et ils ne causent aucun problème.

Ils sont une partie importante de la société, comme tout le monde. En fait, la communauté musulmane française est une composante d’une société très enrichissante et dynamique. Mais cela n’est pas toujours reflété dans les médias.

Bilal Yattara, 33 ans, au chômage : « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre mot à dire ? Ce n’est pas comme ça qu’un président doit gouverner »

La leçon la plus importante est que nous devons respecter les autres et qu’ils doivent nous respecter. Je pense que si tout le monde faisait cela, le monde serait bien meilleur. Je pense que c’est ce que la laïcité est censée être. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

La France est censée être basée sur « la liberté, l’égalité, la fraternité », mais ce n’est pas la réalité. Certaines personnes sont « plus égales » que d’autres. C’est la vérité.

Macron devrait démissionner et partir. Il introduit trop de lois pour nous contrôler. Il est contre la liberté. Il vise les musulmans. Lorsqu’il a été élu, j’avais beaucoup plus d’espoir quant à ses intentions et à ce qu’il pouvait réaliser. Mais son approche a beaucoup changé depuis.

Bien sûr, le terrorisme doit être combattu et stoppé. Personne ne le conteste. Mais maintenant, il fait passer toutes ces lois qui vont changer nos vies sans nous consulter. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre mot à dire ? Ce n’est pas comme ça qu’un président doit gouverner.

Hafid Irjdalen, 45 ans, boulanger : « Ils essaient de gagner les votes de l’extrême droite »

Je dirige ma boulangerie depuis plus de 11 ans et nous avons des clients fidèles de toutes sortes qui viennent ici. Je n’ai jamais eu de problèmes et je respecte la loi. Oui, les affaires peuvent parfois être difficiles, mais cela n’a rien à voir avec ma religion. Ma vie quotidienne n’est pas touchée par cela.

Ce qui me préoccupe, c’est toute cette discussion sur l’immigration et l’intégration. Je pense que les politiciens se préparent aux élections. Ils essaient de gagner des voix venant de l’extrême droite. Les personnes qui ont perpétré des attentats terroristes ne sont pas de vrais musulmans. Ils ont perverti l’Islam par ces actions. Ils ne nous représentent pas. Ils doivent être stoppés.

Mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon d’y parvenir. Tous les musulmans souffrent à cause de ces fermetures de mosquées. Je ne suis pas d’accord avec cela. Et quand [le ministre de l’intérieur] Darmanin a parlé de supprimer les rayons halal dans les supermarchés, c’était écœurant. Comment peut-il dire cela sans être puni ? Cela n’arrive pas aux catholiques et aux juifs.

Ils visent intentionnellement les musulmans. C’est de la discrimination.

Nada Ziani, 22 ans, étudiante : « Je ne veux pas qu’on nous définisse comme des victimes ».

Il existe une sorte de discrimination implicite dans la société. Mais elle est aussi très réelle. J’ai souvent été victime d’islamophobie – toujours des violences verbales et non physiques. Cela arrive même dans le 6ème arrondissement où je suis étudiante. Des gens m’ont dit « ferme-la et rentre chez toi » et m’ont crié « soumission ».

Le problème est de constater comment la laïcité, telle qu’elle a été définie en 1905, a été politisée récemment. Les terroristes et les extrémistes n’ont rien à voir avec le véritable Islam – c’est faux.

Mais je ne veux pas que nous soyons définis comme des victimes.

Nous devons nous battre pour nous défendre et défendre nos droits. Nous devons nous concentrer sur l’éducation des gens et c’est là que j’ai de l’espoir. Nous devons imposer le fait que les Français musulmans ne soient pas être définis par leur seule religion. Nous sommes bien plus que cela.

10 décembre 2020 – Al-Jazeera – Traduction : Chronique de Palestine – Lotfallah