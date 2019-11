L’occupant israélien assassine un responsable de la résistance palestinienne à Gaza

– Les forces israéliennes d’occupation ont pris pour cible le domicile du responsable du Jihad Islamique Bahaa Abu Ata, à l’est de Gaza, l’assassinant lui et son épouse, et faisant plusieurs blessés.

Des sources locales ont déclaré à QNN qu’une forte explosion massive avait secoué la maison de la famille Abu Ata ce matin alors que des avions de combat israéliens survolaient le secteur.

Les sources ont confirmé que le dirigeant du Jihad Islamique, Bahaa Abu Ata, et son épouse avaient été tués dans l’explosion, qui a fait également plusieurs blessés.

L’armée israélienne d’occupation a revendiqué la responsabilité de l’assassinat et a déclaré que celui-ci avait été exécuté en coopération avec le Shin Bet israélien et avec l’approbation directe de Netanyahu.

Une déclaration de l’armée d’occupation israélienne a justifié son crime en qualifiant Abou Ata de « bombe à retardement » et en l’accusant de participer à des activités menées par le mouvement de résistance.

« Israël » viole régulièrement le cessez-le-feu de fait avec les factions de la résistance à Gaza, tue des manifestants et ravage des terres. Cependant, c’est la première fois que l’État d’occupation cible directement les chefs de la résistance, ce qui ouvrirait les portes à une nouvelle guerre dans l’enclave fortement peuplée et sous blocus.

L’occupant israélien a pris pour cible le domicile d’un responsable du Jihad islamique à Damas

Damas (QNN) – Le mouvement de résistance palestinien du Jihad islamique a déclaré qu’une attaque avait été perpétrée mardi contre le domicile d’un de ses responsables à Damas, tuant le fils de ce responsable et un autre civil, et blessant 10 autres personnes, dont sa fille.

Dans un communiqué publié à Gaza peu après qu’une attaque aérienne israélienne avait tué un haut commandant du Jihad islamique, le groupe a fait connaître le nom du responsable qui, selon lui, avait été visé dans la capitale syrienne, Akram al-Ajouri.

Les médias d’État syriens ont annoncé précédemment qu’au moins deux personnes avaient été tuées et six autres blessées lors d’une attaque lancée aux premières heures de la nuit contre un immeuble à Damas.

Un responsable du Jihad islamique a confirmé qu’il s’agissait du même incident dans lequel la maison du dirigeant politique, Akram Al-Ajouri, avait été touchée. Dans un communiqué, le Jihad islamique a imputé l’attaque à « l’ennemi criminel sioniste ».

Un peu plus tôt, les médias d’État avaient annoncé que l’armée syrienne avait ouvert le feu sur « une cible hostile » au-dessus de Darayya, une banlieue au sud-ouest de Damas. La Syrie utilise généralement ce terme pour désigner des cibles israéliennes.

Représailles de la résistance : des missiles tirés sur les colonies à proximité de Gaza

Gaza (QNN) – Les colonies israéliennes proches de Gaza ont essuyé de lourdes tirs de roquettes mardi matin après que des avions de guerre israéliens aient bombardé un bâtiment de la bande de Gaza, tuant le dirigeant du Jihad islamique palestinien Bahaa Abu Ata et son épouse et faisant également des blessés.

Des sirènes ont retenti dans les colonies israéliennes entourant la bande de Gaza, notamment Ashkelon, Ashdod et Gedera, alors que deux barrages différents de roquettes ont frappé l’État sioniste.

L’armée d’occupation israélienne a revendiqué l’assassinat et a justifié l’assassinat d’Abou Ata et de sa femme, en plus de blesser d’autres civils, en déclarant que le commandant Abou Ata était responsable de « nombreux attentats terroristes et d’attaques à la roquette contre l’État d’Israël et visait à mener d’autres attaques. »

L’armée israélienne a affirmé qu’elle était prête à plusieurs jours d’affrontements, ce qui fait anticiper de nouvelles victimes.

Elle a également bouclé tous les points de passage de la frontière de Gaza et réduit la zone de pêche à seulement 6 miles.

Saraya Al Quds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, a déclaré que « les représailles de ce crime seront illimitées et aussi grandes que le crime commis par l’ennemi ». Elle a également déclaré que le mouvement avait visé Tel Aviv et Jérusalem occupée par plusieurs barrages de missiles.

Le Hamas présenté ses condoléances suite à l’assassinat d’Abu Ata et a souligné que « l’ennemi sioniste est responsable de toutes les conséquences de la dangereuse escalade et des assassinats ».

Shuhada Al Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah, a déclaré que les représailles de la résistance palestinienne seraient imparables.

12 novembre 2019 – Qods News Network – Traduction : Chronique de Palestine