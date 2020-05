Les entreprises continuant à investir en Israël doivent être frappées de BDS

Par Daniel Vanhove

En Belgique, le groupe D’Ieteren vient d’annoncer via la presse, son intention d’investir plusieurs millions de dollars dans les « hightechs » israéliennes.

L’entreprise créée en 1805 et toujours détenue pour plus de 55 % par la famille, est connue essentiellement à travers les marques automobiles dont elle assure l’importation et la distribution sur le territoire belge (VW, AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY, LAMBORGINI, BUGATTI, PORSCHE & YAMAHA).

La prospère société se targue aussi d’être leader mondial de réparation et de remplacement des vitrages automobiles, à travers la marque BELRON.

Enfin, elle annonce distribuer les produits MOLESKINE à travers 115 pays.

Toutes ces informations sont disponibles au public et proviennent de son site internet.

Il est proprement inadmissible que de telles entreprises continuent à investir impunément dans des sociétés israéliennes, sachant les innombrables violations en Droit international de cet Etat colonial criminel.

Puisqu’il apparaît que tant nos gouvernements que l’Union européenne n’ont ni le courage, ni l’éthique de suivre les recommandations de l’ONU en la matière, il appartient aux citoyens d’exercer les pressions sur de tels groupes, afin de leur rappeler que la justice n’est pas un vain mot ni n’est compatible avec la démocratie à laquelle nous prétendons appartenir.

Voici le courriel que j’ai adressé au groupe D’Ieteren ce jour. J’invite tout citoyen épris de justice et d’équité à procéder de même manière, afin que la pression exercée sur l’entreprise soit maximale, et l’encourage à privilégier d’autres investissements que ceux qui participent aux innombrables crimes commis par le régime israélien dans sa guerre coloniale contre le peuple palestinien.

Adresse de contact : financial.communication@dieteren.be

Bonjour, Je viens de prendre connaissance par la presse de vos intentions d’investissements dans la hightech israélienne. Vous n’êtes pas sans savoir que le régime israélien contrevient à TOUTES les Résolutions de l’ONU et qu’il est désormais désigné comme régime appliquant l’apartheid envers certains de ses citoyens. Même l’UE (pourtant peu courageuse en la matière) a intimé à ce régime de cesser de maquiller ses exportations sous fausses étiquettes, et contraint désormais les exportateurs israéliens à indiquer clairement les marchandises provenant des colonies, TOUTES illégales aux yeux du Droit international. Suite au mouvement citoyen non-violent de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) initiée par de nombreuses ONG palestiniennes, nombre d’entreprises, Fonds de pension & banques comprises se sont d’ailleurs retirées des appels d’offre et de leurs engagements en Israël. Votre choix me paraît donc des plus funestes, dans la mesure où investir dans des entreprises israéliennes revient à en devenir des soutiens et ainsi s’en faire complice. Je me ferai un devoir d’informer de vos options autour de moi, afin que les citoyens ayant gardé le sens de l’éthique qui semble si cruellement manquer à certains de vos décideurs, ne se retrouvent pas pris au piège et évitent d’en devenir des « collabos » comme vous. En vous souhaitant d’être mieux inspirés à l’avenir.

Je vous invite également à diffuser le plus largement possible via vos réseaux sociaux, afin que la pression sur ce groupe soit la plus forte possible et serve d’exemple à d’autres entreprises qui seraient tentées d’agir avec la même intolérable désinvolture.

Dans notre soutien au peuple palestinien dépossédé de ses terres et de sa culture, soumis à une infâme oppression depuis plus de 70 ans, endeuillé par des milliers de victimes de tous âges, encagé à Gaza dans des conditions absolument indignes de toute dignité humaine, nous ne pouvons rester sans nous dresser et interpeller les responsables qui participent de près ou de loin, directement ou indirectement à ce qui n’a d’autre nom que « crimes contre l’humanité », ainsi que vient de l’annoncer le Tribunal Pénal International dans l’enquête qu’il s’apprête enfin à ouvrir à l’encontre des gouvernements israéliens.