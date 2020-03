Revenir à Jénine : une histoire vivante du camp de réfugiés 1989-2018

De Joss Dray avec 20 habitants du camp.

Parution prévue en mai 2020 – édition bilingue français-arabe

Depuis plus de 30 ans, la photographe Joss Dray photographie la Palestine. Loin des images et des clichés médiatiques, au plus près de la vie et de la résistance quotidienne des femmes, des hommes et des enfants, elle restitue la dignité, l’inventivité, la souffrance mais aussi les moments de joie d’un peuple qui refuse de se laisser effacer de la carte et de l’Histoire.

Pour une souscription et commande en ligne : https://fr.ulule.com/revenir-a-jenine

Le camp de réfugiés de Jénine est un symbole majeur de la résistance du peuple palestinien, mais aussi de la politique continuelle de destruction menée par l’État d’Israël. C’est un lieu d’histoire qui nourrit la mémoire collective et où l’on saisit pleinement l’ardeur d’une société à exister et à reconstruire ce qui ne cesse d’être détruit.

Joss Dray l’a photographié en 1989 pendant la Première Intifada, puis en 2002 et 2003 au cours de la Deuxième Intifada, après l’invasion israélienne et la destruction quasi-totale du camp. En 2017-2018, elle a repris le cours de cette histoire pour organiser avec 20 habitants du camp et le Centre des femmes des ateliers de photos et d’écriture, au cours desquels ils ont créé ensemble l’exposition La liberté commence ici. Ils nous montrent qu’ils sont toujours là et qu’ils veulent rester vivants et debout.

Basé sur les archives photographiques de Joss Dray entre 1989 et 2003, et les photos de l’exposition, ce livre se propose de poursuivre le travail de mémoire entamé en 2002 avec l’exposition Mémoires de Jénine.

Préface de Leila Chahid, introduction de Sari Hanafi.