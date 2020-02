Les sanctions financières entravent les efforts de l’Iran pour se protéger du Covid-19

– L’importation par l’Iran de kits de test de dépistage du COVID-19 entravée par les sanctions américaines et la mise sur la liste noire du GAFI.

Téhéran, 24 février, Iran Project – La pression économique croissante sur l’Iran entrave les efforts du pays pour faire face à une épidémie de coronavirus, les organismes de santé étant confrontés à des restrictions sur l’importation de kits de test pour dépister l’infection.

Un membre du conseil d’administration de l’Association des importateurs d’équipements médicaux d’Iran a déclaré dimanche que les sanctions américaines ainsi que les restrictions récemment imposées à l’Iran par un organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent rendent de plus en plus difficile l’accès à des kits de test de dépistage du coronavirus, absolument nécessaires.

« De nombreuses sociétés internationales sont prêtes à fournir à l’Iran des kits de test de dépistage du corona (virus) mais nous ne pouvons pas leur envoyer l’argent », a déclaré Ramin Fallah à l’agence de presse ILNA.

Soumis à la pression croissante de Washington, le Groupe d’action financière de lutte contre le blanchiment d’argent (GAFI), basé à Paris, a décidé vendredi de placer l’Iran sur sa liste noire, rendant plus difficile pour les banques iraniennes le règlement des paiements avec leurs homologues étrangères.

M. Fallah a déclaré que la décision du GAFI avait causé davantage de problèmes au secteur de la santé iranien alors que le pays lutte pour contenir la propagation d’un coronavirus qui a causé la mort de huit personnes et infecté des dizaines d’autres à travers le pays depuis le début de cette semaine.

Toutefois, l’homme d’affaires a déclaré que l’Iran trouverait un moyen de contourner les nouvelles interdictions et de faire importer les kits de test dans le pays au cours des deux prochaines semaines.

Les États-Unis ont affirmé à plusieurs reprises que leurs sanctions unilatérales contre l’Iran, qui ont commencé il y a deux ans à la suite du retrait de Washington d’un accord majeur sur le nucléaire avec le pays, n’ont eu aucun impact sur l’accès de Téhéran à la nourriture et aux médicaments.

Cependant, des rapports réguliers laissent entendre que les patients iraniens souffrent des restrictions imposées par les États-Unis sur l’exportation vers l’Iran de certains médicaments.

Washington a même été obligé de délivrer une autorisation spéciale au gouvernement suisse le mois dernier pour qu’il puisse ouvrir un canal financier avec l’Iran afin que les paiements relatifs à des articles humanitaires puissent être effectués.

Téhéran, 25 février, IRNA – Un activiste iranien des médias, Abolfazl Fateh, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur général de l’OMS, a appelé à la levée immédiate de toutes les sanctions médicales pour lutter contre le coronavirus en Iran.

En lançant une pétition à l’Organisation mondiale de la santé, Abolfazl Fateh s’est adressé au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur général de l’OMS. Cette pétition est une demande officielle adressée au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé pour qu’ils prennent immédiatement des mesures pour mettre fin aux sanctions médicales en cours contre l’Iran afin de lutter contre COVID-19 et sauver des vies innocentes.

Appel respectueux pour interpeller l’ONU et l’OMS:

« Comme vous le savez, le COVID-19 a placé le monde dans une épidémie dangereuse. Le 31 janvier, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire mondiale. Il semble que le monde actuel ne fait que traiter la pointe d’un iceberg, alors que les prévisions des institutions mondiales indiquent une forte probabilité de propagation du virus si des mesures immédiates ne sont pas prises.

Les rapports iraniens suggèrent que le pays a été gravement touché par le coronavirus. Des dizaines de personnes ont été infectées et leur nombre est en augmentation. Le risque, cependant, se trouve non seulement dans le COVID-19, mais aussi dans les sanctions sévères, y compris médicales, imposées au pays. Par conséquent, il y a un risque imminent de crise de pénurie de fournitures médicales, de produits et d’équipements nécessaires au diagnostic, à la prévention et au traitement. La population nombreuse et dense du pays (plus de quatre-vingt millions d’habitants) bordant quinze pays rend une telle prédiction encore plus plausible. »

« Nous sollicitons donc sincèrement l’attention urgente des Nations Unies et de l’OMS pour lever toutes les sanctions qui, d’une manière ou d’une autre, pourraient avoir des effets négatifs sur le processus de traitement du COVID-19. Cela comprend la levée immédiate de toutes les sanctions sur les soins de santé, produits, médicaments, kits de laboratoire médical et équipement. De plus, la volonté des citoyens iraniens vivant à l’étranger d’envoyer des aides humanitaires à leurs concitoyens a été considérablement entravée et est devenue impossible dans les circonstances actuelles. »

« La santé, l’hygiène et l’accès aux soins médicaux sont des droits humains fondamentaux indépendamment de la race, de la religion et de la nationalité. Et toute ingérence politique dans les droits humains fondamentaux tels que les soins de santé, ne devrait pas intervenir dans le processus décisionnel mondial. »

« Tout retard dans la levée des sanctions et qui pourrait affecter le système de santé dans le pays augmentera considérablement le nombre de morts. En tant que tel, c’est le simple sentiment d’humanité qui exige une action aujourd’hui, sinon les personnes vulnérables et innocentes paieront un prix élevé. Par conséquent, c’est un devoir humain de prendre immédiatement les bonnes décisions et d’éviter de tragiques conséquences. Nous vous exhortons vivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour lever les sanctions afin de prévenir la propagation croissante du COVID-19 en Iran. »